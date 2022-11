Calciomercato Roma, Pinto sorprende Mourinho: Juventus e Inter sorpassate

Tiago Pinto potrebbe sorprendere Mourinho con un colpo dalla Premier League: Juventus e Inter sorpassate dai giallorossi

Il calciomercato invernale e probabilmente anche quello estivo per la Roma sarà privo di grandi colpi costosi. I giallorossi infatti devono riequilibrare il bilancio rientrando nei paletti del Fair Play Finanziario dopo aver ricevuto già l’avvertimento dell’Uefa. Così Tiago Pinto dovrà fare l’ennesimo capolavoro di mercato cercando di trovare i rinforzi giusti al prezzo giusto.

Il desiderio numero da tempo per Mourinho è un difensore centrale che possa far rifiatare Smalling, che in questa prima parte di stagione è stato quasi sempre presente. Così l’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League, superando la concorrenza di Juventus e Inter.

Calciomercato Roma, mirino nel Leicester: sfida a Juventus e Inter per Soyuncu

La Roma è da tempo alla ricerca di un difensore centrale in più. Le dinamiche di mercato hanno portato poi Mourinho a doverci rinunciare più volte, ma nelle prossime finestre per i trasferimenti la Roma potrebbe finalmente accontentare il tecnico portoghese.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il mirino giallorosso si sarebbe spostato su Caglar Soyuncu, difensore del Leicester classe ’96 che con il club inglese non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione, giocando solo due partite fino ad ora. Il suo contratto con le ‘Foxes’ scadrà a giugno 2023 e sulle sue tracce ci sarebbero anche gli interessi di Juventus e Inter. Inoltre percepisce solo 2 milioni di ingaggio. Dunque potrebbe essere il profilo ideale per Tiago Pinto da regalare a Mourinho come rinforzo in difesa, rimanendo sempre nei limiti imposti dall’Uefa.