ASRL | Juve e rinnovo, le ultime su Zaniolo

Tra il caso Karsdorp e le voci in entrata, l’altro tema caldo del calciomercato Roma riguarda il rinnovo di Zaniolo

In gol nell’ultima amichevole giapponese della Roma, Nicolò Zaniolo usufruirà di una decina di giorni di vacanza insieme ai suoi compagni prima della partenza per il Portogallo. Da sempre al centro di numerose voci di calciomercato, il 22 giallorosso di recente è stato nuovamente accostato a Juventus e Milan. Entrambe alla ricerca di rinforzi mancini sulla trequarti, le due squadre stanno monitorando con attenzione la situazione relativa al rinnovo contrattuale.

Ad oggi, tuttavia, le due dirigenze non hanno mosso nuovi passi concreti per il ragazzo, secondo quanto appreso da Asromalive.it. Anche sul fronte rinnovo, le informazioni in possesso della nostra redazione sembrano escludere una soluzione rapida. Se ci si ferma agli ultimi colloqui tra dirigenza ed entourage del calciatore, ad oggi non sembrano esserci i presupposti per prolungare il matrimonio. Al momento, non è stata ancora stabilita una data precisa per un nuovo appuntamento, decisivo per cercare di ridurre le distanze tra domanda e offerta.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: le ultime

Dopo lo scarso apporto a livello di gol della scorsa stagione, Zaniolo anche in questa sta faticando molto a risultare decisivo sotto porta. Con due gol e tre assist in tutte le competizioni, il 23enne mancino non ha ancora garantito un rendimento all’altezza delle aspettative economiche, ma in caso di mancato rinnovo, la prossima estate sarà difficile ragionare sulle cifre (40-50 milioni) richieste qualche mese fa a Juve e Tottenham. Anche per questo motivo, non si può sicuramente parlare di una rottura definitiva tra le parti. La Roma non ha affatto chiuso le porte a nuovi colloqui, anzi e lo stato dell’arte che abbiamo descritto si riferisce alla stretta attualità.