Roma, dalla Spagna: accordo 🧐 vicino, atteso il sì ⚽️ di Mourinho

Roma, dalla Spagna ne sono sicuri: la fumata bianca e il via libera definitivo sono sempre più vicini.

José Mourinho non sta ricevendo quelle risposte che si auspicava di riscontrare in terra nipponica. Nella breve parentesi nella terra del Sol Levante, infatti, si è rivista quella squadra smarrita che aveva chiuso la prima parte di stagione in chiaroscuro.

Questione di stimoli e motivazione, certo, con la sessione invernale di calciomercato che potrebbe regalare a José Mourinho nuovi innesti con cui puntellare una rosa attualmente priva di alcuni interpreti importanti impegnati ai Mondiali in Qatar. La tournée in Giappone non sarà però l’unica trasferta che la Roma ha in programma.

Roma, probabile amichevole contro il Cadice: i dettagli

Stando alle indiscrezioni che trapelano dal Portogallo, infatti, la Roma potrebbe programmare un’amichevole in Algarve contro il Cadice. Si tratterebbe di un test amichevole utile a saggiare il momento di forma delle due compagini. Secondo quanto riferito da “Andalucia Informacion“, la fumata bianca in tal senso sarebbe molto vicina, con i due club che potrebbero scegliere di disputare l’incontro venerdì 16 dicembre. Si attendono ancora i comunicati ufficiali in merito, che non sono stati ancora diramati.

Ricordiamo che in Algarve la Roma ha già disputato parte della propria preparazione in passato. Qualora venisse confermata l’amichevole contro il Cadice, si tratterebbe di un buon banco di prova. Chiaramente Mou si aspetta altri tipi di segnali dalla sua squadra, alla luce della ripresa delle operazioni in campionato ed in Europa League in cui Dybala e compagni saranno attesi da un vero e proprio tour de force.