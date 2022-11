TV PLAY | Colpo di scena Cristiano Ronaldo: “Ha già firmato”

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco: ecco quanto rivelato da Enrico Camelio nel corso della diretta Twitch di TV PLAY.

Da quando è stata ufficializzata la rescissione consensuale del suo contratto con il Manchester United, il futuro di Cristiano Ronaldo sta catalizzando in maniera spasmodica l’attenzione mediatica.

E non potrebbe essere altrimenti, vista la portata del campione in questione. Il cinque volte Pallone d’oro ha chiuso la sua avventure all’ombra dell’Old Trafford ed è ora libero di accasarsi con un altro club. Il ventaglio di opportunità sul piatto è variegato. Negli ultimi giorni è ritornata in auge la candidatura del Chelsea, che già in estate aveva provato a sondare il terreno, salvo poi ripiegare su altri fronti per via dell’ostracismo di Tuchel. Sebbene filtrino smentite dalle parti di Londra, la sensazione è che CR7 rappresenti un’opzione tutt’altro che utopistica per i Blues.

Calciomercato, Camelio a TV PLAY: “Ronaldo ha firmato”

Da non trascurare neanche la romantica opzione concernente un possibile ritorno allo Sporting CP, anche se implicherebbe una drastica decurtazione in termini di ingaggio da parte del lusitano, che ha ricevuto offerte anche dalla ricca Arabia. La Major League Soccer, poi, è un altro contesto che potrebbe intrigare un Cristiano Ronaldo che comunque si sta ritagliando un ruolo da autorevole protagonista anche ai Mondiali in corso in Qatar. Suggestivo, ma assolutamente poco praticabile almeno fino a questo momento, l’eventuale ritorno in Serie A di Cr7.

Intervento nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, però, Enrico Camelio ha lanciato un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe assolutamente del clamoroso. Secondo Camelio, infatti, Ronaldo si sarebbe già accordato con il suo nuovo club. Ecco quanto riferito: “Mi dicono che Ronaldo abbia già firmato con un’altra squadra, ma è ancora presto per conoscere il nome del club.”