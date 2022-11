Calciomercato Roma, London calling: affare lampo

Calciomercato Roma, lo scatto dell’Arsenal scuote la Serie A e riapre improvvisamente la pista: le ultime dall’Inghilterra.

Le manovre di mercato dei club di Serie A saranno inevitabilmente condizionati da quanto accadrà in Premier League. E non potrebbe essere altrimenti, visto che gli investimenti di cui si renderanno protagonisti i club d’Oltremanica porranno le premesse per un effetto domino interessante.

La Roma sta da tempo scandagliando il terreno alla ricerca della soluzione ideale con cui puntellare diversi settori del campo. Oltre a monitorare la situazione legata al possibile erede di Karsdorp – con il quale la frattura non è stata ancora ricucita – i giallorossi fiutano opportunità anche in difesa. Uno dei profili finiti inevitabilmente nei radar della Roma è quello di N’Dicka, centrale francese in forza all’Eintracht Francoforte che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco i scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, Arsenal sempre in agguato per N’Dicka

Seguito con molta attenzione anche da Juventus ed Inter, il classe ’99 ha molti estimatori all’estero. In Francia, con il Psg che potrebbe pensare al gigante francese nel caso in cui dovesse fallire l’assalto a Skriniar, ma non solo. Oltre ai timidi sondaggi esplorativi effettuati dal Barcellona e dall’Atletico, N’Dicka ha molto mercato anche in Premier League, con l’Arsenal che potrebbe affondare il colpo da un momento per regalare ad Arteta il rinforzo tanto invocato.

I Gunners vogliono rendersi protagonisti di una campagna acquisti importante per alimentare il sogno di mettere le mani sul titolo. Ragion per cui i londinesi vagliando con solerzia diverse piste, alla ricerca della chance propizia con cui far saltare il banco. Oltre a Mudryk, dunque, l’Arsenal vuole anticipare i tempi anche per N’Dicka, beffando una concorrenza che con il trascorrerei dei giorni sta diventando sempre più folta. A riferirlo è thescottishsun.co.uk.