Calciomercato Roma, un brasiliano 👀 per Mourinho: in Italia per il passaporto 📃

Calciomercato Roma, un brasiliano per Mourinho: il giocatore è già stato in Italia per prendere il passaporto comunitario. Sfida in Serie A

Un brasiliano per Mourinho, in mezzo al campo. Anche se gioca con la nazionale americana visto che ha un doppio passaporto, quello verdeoro e anche quello degli Stati Uniti. In questo modo, ovviamente, la Roma non lo potrebbe prendere nel prossimo mese di gennaio visto che ha completi gli slot per gli extracomunitari, ma il giocatore è già stato in Italia nei giorni scorsi, a Livorno precisamente, per avviare l’iter. E secondo le informazioni riportate da Di Marzio questo si dovrebbe chiudere in breve tempo. Insomma diventerebbe comunitario con Pinto che ci potrebbe anche fare un pensiero.

Il nome è quello di Johnny Cardoso, classe 2001, centrocampista dell’Internacional che ha diversi estimatori nel massimo campionato italiano. In primis ci sarebbe lo Spezia, a seguire Roma e Bologna e anche il Valencia, in Liga, potrebbe fare un sondaggio secondo il giornalista di Sky Sport. Per quanto riguarda i giallorossi, ovviamente, c’è da tenere in considerazione il fatto spiegato prima.

Calciomercato Roma, le cifre per Cardoso

Secondo le informazioni in possesso ad ASRL inoltre, l’Internacional avrebbe già in mente una cifra da chiedere per il cartellino del proprio giocatore. Il club non vorrebbe scendere sotto i 5 milioni di euro e vorrebbe mantenere anche una percentuale su una possibile futura rivendita. Una cifra comunque abbordabile per un giocatore che ha delle caratteristiche importanti e che potrebbe aiutare Mourinho nella gestione del gruppo nella seconda parte di stagione. Non è ancora gennaio, ma il calciomercato è partito davvero da un pezzo.