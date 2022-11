Nonostante l’infortunio subito ieri nell’amichevole giocata in Giappone, Benjamin Tahirović ha confermato di essere un altro talento dal futuro assicurato nella Roma. José Mourinho anche in passato non ha mai avuto paura nel lanciare giovani campioni in erba, ma in giallorosso lo sta facendo in modo più assiduo anche per mandare dei chiari segnali alla società in ottica calciomercato

