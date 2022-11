Calciomercato Roma, sostituto bloccato: liberano il pupillo di Mou

Calciomercato Roma, hanno già bloccato il sostituto: in questo modo liberano quello che è il pupillo di José Mourinho

C’è un uomo in mezzo al campo che Mourinho voleva già da quando sedeva sulla panchina del Tottenham e che Pinto ha anche cercato di trattare la scorsa estate prima che lo stesso finisse nelle “grinfie” del Bayern Monaco. Ora, la sua esperienza con i bavaresi è stata tutt’altro che positiva fino al momento tanto che lo stesso club tedesco potrebbe decidere di cederlo alla fine della stagione visto che, secondo le informazioni riportate dal giornalista di Sky Sport Florian Plettenberg la squadra di Nagelsmann avrebbe già bloccato il sostituto.

Il futuro di Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco ex Lipsia è ancora tutto da decidere. Il Bayern Monaco non vuole cedere Gravenberch e inoltre ha già bloccato Laimer per la prossima stagione. Di posto per Sabitzer insomma, che già il campo non lo vede parecchio, ce ne sarebbe ancora di meno.

Calciomercato Roma, il Bayern libera Sabitzer

Classe 1994, quattordici presenze in Bundesliga quest’anno ma mai al centro delle attenzioni del proprio tecnico, Sabitzer potrebbe essere messo sul mercato da parte del Bayern Monaco. Il valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, per un esubero i tedeschi si potrebbero anche accontentare di qualcosa in meno. Come detto il centrocampista – che può anche giocare come esterno anche se predilige stare in mezzo al campo – è un vero e proprio pupillo di Mourinho che farebbe carte false per vederlo in giallorosso.

La pista è aperta anche se bisogna capire quali sono le intenzioni di Pinto e della società verso il suo profilo. Vedremo ovviamente se ci saranno sviluppi, con la certezza che Mou sarebbe ben felice di poterlo allenare.