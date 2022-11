Incubo Juventus, nuovo annuncio ufficiale: “Ingannato il mondo del calcio”

Nuovo attacco frontale all’indirizzo della Juventus: l’annuncio che non passa affatto inosservato e che fa subito il giro del web.

Le ultime ore in casa Juventus sono state assolutamente concitate. Le dimissioni di tutto il CDA bianconero hanno fatto ovviamente rumore, catalizzando in maniera spasmodica l’attenzione mediatica.

Anche Andrea Agnelli ha deciso di lasciare il club del quale era alla guida da 10 anni: al posto del rampollo di famiglia è subentrato immediatamente Ferrero. Lo scossone in casa Juve ha fatto molto rumore, alimentando accesi dibattiti e fermenti critiche da diversi punti di vista. Le prossime settimane contribuiranno a chiarire in modo più specifico le ragioni di quest’avvicendamento. Intanto, da registrare le nuove sferzanti critiche che giungono dalla Spagna.

Juventus, nuovo attacco di Tebas: annuncio social

Dopo il comunicato diramato dalla Liga, in cui si chiedeva il rispetto delle norme vigenti legate al Fair Play Finanziario, auspicando sanzioni immediate all’indirizzo del club, lo stesso Tebas è sceso in campo anche sui social. Il presidente della Liga, infatti, ha lanciato un’altra frecciata al veleno all’indirizzo della “Vecchia Signora”. Ecco il contenuto apparso sui social che ha subito avuto risonanza immediata: “Caro Andrea Agnelli, avete “manipolato” bilanci, valutazioni , documenti, per “ingannare” le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti, i tifosi… e avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della SUPERLEGA, le vostre dimissioni sono una GRANDE NOTIZIA.

La presa di posizione di Tebas concerne dunque una doppia pista: da un lato la vicenda economica bilancistica, su cui sta facendo chiarezza la Procura di Torino, dall’altra l’infinita telenovela Superlega, contro cui aveva già preso posizioni ufficiali in tempi non sospetti. Polemiche a fior di pelle, dunque. E siamo solo all’inizio…