Mistero Abraham, addio senza clausola

Mistero Abraham, anche in Giappone l’attaccante inglese ha deluso e i dubbi sul futuro rimangono. Possibile anche l’addio senza clausola

Tammy Abraham è diventato un mistero: un giocatore completamente differente rispetto a quello che a Roma è stato ammirato lo scorso anno. Anche in Giappone, nella tournée appena conclusa, l’ex Chelsea ha deluso tutti. Sembra scarico, senza voglia. Servirebbe la scintilla che, gli attaccanti, trovano solamente con il gol. Quello che al momento manca come l’aria.

I dubbi sul futuro rimangono importanti in poche parole e, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina qualora Mourinho non riuscisse a risollevarlo da qui alla fine della stagione, una cessione la prossima estate diventa possibile. Un addio senza quella clausola di 80 milioni di euro – il diritto di recompra che il Chelsea si è tenuto – visto che difficilmente i Blues metteranno sul piatto una cifra simile per riprendersi il centravanti.

Mistero Abraham, l’inglese ha mercato in Premier League

Non il Chelsea, appunto, ma Abraham ha molto mercato in Premier League con diverse squadre che potrebbero decidere di prenderlo la prossima estate. La Roma, dal proprio canto, valuterà la situazione nella seconda parte di stagione: o cambio passo, svolta, oppure addio che quasi diventerebbe automatico davanti ad una buona offerta economica.

Sembra il fratello di quello visto lo scorso anno. Abraham riusciva a trascinare la squadra non solo sotto l’aspetto realizzativo ma anche sotto quello caratteriale. Nulla di tutto questo sta succedendo quest’anno con quel gol a porta completamente vuota sbagliato contro l’Hellas Verona che è la fotografia netta del momento che il giocatore sta vivendo. Mourinho non è contento e più di una volta lo ha ripreso. Lui è anche depresso per la mancata convocazione in Nazionale probabilmente. Ma la colpa, purtroppo, è solamente la sua.