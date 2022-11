TV PLAY | Calciomercato Roma, ‘sentenza‘ in diretta: “Un giocatore fantastico”

Calciomercato Roma, la rivelazione in diretta che certifica uno status quo che già sembrava ben definito. L’annuncio a TV PLAY.

La sessione invernale di calciomercato che sta per aprire i battenti sarà fondamentale per la Roma per svariati motivi.

Oltre a rinforzare quelle zone del campo per le quali urgono rinforzi immediati a stretto giro di posta, infatti, i giallorossi vogliono proiettare i loro orizzonti anche in ottica estiva. Ragion per cui, Tiago Pinto spera di cogliere al balzo quelle occasioni che potrebbero diventare sempre più concrete nel corso dei prossimi mesi. Se a gennaio la priorità riguarda gli innesti con cui rinforzare la difesa, in ottica estiva i fari saranno puntati anche sul centrocampo e l’attacco.

Calciomercato Roma, le parole di Chevanton su Hjulmand

Uno dei profili circolati con maggiore insistenza negli ultimi giorni in ottica Roma è quello del danese Hjulmand, autore di una stagione fin qui esaltante con la maglia del Lecce. Il classe ’99 con il vizio dell’assist si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere tattico dei salentini, e la sua crescita non è affatto passata inosservata. Seguito con interesse da diversi club della Premier, il danese fa gola anche alla Roma, che però fino a questo momento non è andata oltre a timidi sondaggi esplorativi.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY, l’ex attaccante del Lecce Ernesto Chevanton ha fornito il suo personale punto di vista in merito all’esplosione di Hjulmand: “Si tratta di un calciatore fantastico, ma penso che la società insieme al mister sappia dove intervenire (…). In questo momento manca un finalizzatore perché la squadra produce tanto.”