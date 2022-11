Grana Karsdorp per Pinto: la decisione della Roma

Grana Karsdorp per Pinto: il gm giallorosso adesso deve prendere di petto la situazione al giocatore. Intanto la Roma ha deciso come procedere

Tornati dalla tournée in Giappone, adesso per Tiago Pinto è il momento di affrontare la grana Karsdorp. Con il giocatore non ci sono i margini di un riavvicinamento e allora nei prossimi giorni il portoghese dovrà trovare una soluzione. Insieme all’agente dell’olandese infatti la Roma proverà a piazzare l’esterno, che ha definitivamente rotto con Mourinho dopo la partita con il Sassuolo.

La società giallorossa, così come spiegato già in diverse occasioni, vorrebbe monetizzare subito trovando una squadra pronta a rilevare il cartellino di Karsdorp in maniera definitiva. Un compito non semplice soprattutto vedendo il periodo di “vacche magre” che gira intorno al mondo del calcio ma anche perché a gennaio sono pochi i club che decidono di investire.

Grana Karsdorp, la Roma ha deciso

In ogni caso come detto la frattura è insanabile e di possibilità di rivedere Karsdorp in rosa non ce ne sono. Tant’è – secondo quanto spiegato dall’edizione romana del Corriere della Sera in edicola questa mattina – che qualora la Roma non dovesse riuscire a piazzare il colpo in uscita, potrebbe decidere di chiudere la stagione con Celik e Zalewski a destra senza inserire nessuno all’interno della rosa. Una decisione che ovviamene non farà piacere a Mourinho che vorrebbe di sicuro un innesto per affrontare al meglio il “nuovo campionato” che inizierà a gennaio.

Vedremo, insomma, se verrà trovata una soluzione: di tempo oggettivamente ce n’è visto anche lo stop al campionato. Ma non si sa se ci sono gli acquirenti pronti a prendere l’olandese in maniera definitiva. E questo potrebbe essere un bel problema.