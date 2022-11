Calciomercato Roma, maxi intreccio 😱 in Serie A: scambio 🔥 a sorpresa

Nuova occasione di mercato per la Roma: potrebbe profilarsi uno scambio a sorpresa. Ecco le condizioni dell’affare.

La sessione invernale di calciomercato è ormai sempre più vicina, con Pinto che osserva con interesse l’evolvere di molte situazioni interessanti. La priorità in casa giallorossa, complice la grana Karsdorp, resta l’acquisto di un terzino destro polivalente. Tuttavia, le mosse di mercato della Roma potrebbero non esaurirsi all’eventuale sostituto del terzino olandese.

Sotto questo punto di vista, i diversi esuberi in rosa potrebbero contribuire a spianare la strada per la definizione di qualche affare. Come riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, infatti, uno tra Barrow e Shomurodov dovrebbe approdare allo Spezia. Nel caso in cui a farlo fosse l’attaccante del Bologna, l’uzbeko della Roma diventerebbe un’opzione caldissima per i felsinei, a caccia di un rinforzo importante con cui rimpolpare la propria batteria offensiva. Ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, fa tutto Shomurodov: pedina di scambio per Holm o Kiwior?

Qualora fosse lo Spezia a vincere il duello con il Bologna e mettere le mani su Shomurodov, però, potrebbero schiudersi le premesse per un affare allargato tra la Roma e i liguri. A quel punto, infatti, la Roma potrebbe fare di Shomurodov una pedina di scambio per arrivare ad uno dei gioielli della compagine di Gotti. Non è un caso che sia Kiwior che Holm da tempo sono finiti nel mirino di diversi addetti ai lavori, con la Roma che monitora il tutto con attenzione. Soprattutto la crescita esponenziale di Kiwior non è affatto passata inosservata. Protagonista anche ai Mondiali con la Polonia, il poliedrico difensore ha calamitato le avances di molte squadre in Europa. Dopo il blitz estivo del West Ham, Kiwior è infatti finito nel mirino – tra le altre – anche di Roma, Milan e Juventus, pronti a darsi battaglia per uno dei giovani interpreti più importanti nel suo ruolo.