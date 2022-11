Baratro Juventus, la Gazzetta rilancia: “Così perde la Champions”

La situazione in casa Juventus continua a tenere banco: ecco cosa rischia il club bianconera, alla luce delle ultime indiscrezioni.

Sembrava potersi configurare come una settimana tranquilla, con i Mondiali a fare da cornice centrale anche da un punto di vista mediatico. Ed invece le dimissioni di tutto il CDA della Juventus ha rimescolato le carte in tavola in maniera inimmaginabile.

L’evolvere del caso legato alle presunte manovre di bilancio ha accelerato i tempi di un restyling dirigenziale soltanto in parte pronosticabile. Il clamoroso ribaltone ha portato alle dimissioni anche di Andrea Agnelli: alla guida della Juve c’è ora Ferrero, ma la sensazione è che il compito di uno dei bracci destri di Elkann sia quello di traghettare il club fino alla nomina del nuovo CDA prevista nei prossimi mesi. Se la vicenda relativa alle plusvalenze si è chiusa sostanzialmente con un nulla di fatto, nuovi scenari potrebbero aprirsi con l’inchiesta portata avanti dalla Procura di Torino sul “giallo” a bilancio.

Juventus, dalla penalizzazione all’esclusione in Champions: cosa rischiano i bianconeri

Cosa rischia la Juventus? Una domanda che come un vaso di Pandora è stato improvvisamente dischiuso e che sta mandando in tilt il web. Si va dalla possibile ammenda ad una detrazione di punti in classifica. A quel punto, però, come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, il club dovrebbe comunque perdere qualcosa, come ad esempio la qualificazione in Champions League.

Resta solo sullo sfondo l’ipotesi di una retrocessione in Serie B, che potrebbe materializzarsi solo nel caso in cui venisse accertata l’inevitabilità delle mosse a bilancio della Juve ai fini dell’iscrizione al campionato. Tessere di un mosaico che comunque è ancora tutto da comporre ma che si preannuncia già ricco di colpi di scena.