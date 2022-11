Roma, colpo a stelle e strisce 🇺🇸 : i Friedkin lo portano nella capitale 🛬

La Roma si prepara a dare il benvenuto a un nuovo colpo a stelle e strisce voluto dai Friedkin: atteso l’arrivo nella capitale

Il lavoro dei Friedkin per migliorare la Roma non si ferma mai. In un momento in cui la squadra in campo non sta certamente rendendo al meglio e la pausa potrà ristabilire gli equilibri, Dan e Ryan Friedkin sono sempre al lavoro per cercare di migliorare la situazione societaria del club capitolino. In Giappone sono già arrivati nuovi accordi a livello economico e commerciale importanti.

Ma la proprietà americana ha pronto un nuovo colpo per la Roma proprio a stelle e strisce. Il suo arrivo nella capitale, voluto proprio dai Friedkin, è atteso per i prossimi giorni.

Roma, Wendell sarà il nuovo direttore commerciale: atteso nella capitale

Continua il processo di miglioramento all’interno della Roma e la presidenza Friedkin è pronta ad accogliere un nuovo membro proprio dagli Stati Uniti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, il nuovo Chief Commercial and Brand Officer, ovvero direttore commerciale che si occuperà anche della gestione del marchio della Roma sarà Michael Wendell.

Un passato nella Nba prima con i Brooklyn Nets e poi con i New York Knicks, tra le ultime squadre del campionato americano con cui ha lavorato. Il suo arrivo nella capitale è previsto nei prossimi giorni, quando prenderà posto nella sede di Viale Tolstoj. Un importante nuovo innesto voluto dai Friedkin per espandere il marchio romanista in giro per il mondo e avere a capo dell’area commerciale un profilo di grande esperienza che negli Stati Uniti ha già avuto a che fare con squadre importanti.