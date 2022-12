Calciomercato Roma, Pinto incontra l’agente: svolta in arrivo

La Roma deve risolvere diversi casi nel calciomercato di gennaio e Tiago Pinto è al punto di svolta: previsto l’incontro con l’agente

L’avvicinamento al calciomercato invernale per la Roma non è di certo molto semplice. I giallorossi hanno alcuni casi da risolvere in casa in vista della prossima finestra per i trasferimenti. Da un Abraham che non segna più alla rottura con Rick Karsdorp che ormai sembrerebbe impossibile da ricucire.

Per questo motivo Tiago Pinto è al lavoro per risolvere ogni problema, a partire da quello legato al futuro del terzino olandese. Previsto l’incontro con l’agente per la svolta.

Calciomercato Roma, futuro Karsdorp: Pinto incontra l’agente

La Roma e Rick Karsdorp sono arrivati al punto di rottura. O meglio la frattura è avvenuta prima con Mourinho e poi con la società, dopo essersi presentato a Trigoria alla ripresa degli allenamenti. Il futuro dell’olandese ormai è scritto e sarà lontano dalla capitale, ma riuscire a farlo partire alla condizioni che vorrebbe la Roma non è semplice.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ Tiago Pinto nelle prossime ore dovrebbe incontrare Johan Henkes, agente del calciatore, per fare il punto sulle squadre interessate a Karsdorp. La Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, con un prestito con obbligo di riscatto al massimo. Qualora non dovesse riuscire a farlo, secondo il quotidiano, potrebbe anche decidere di non intervenire sul mercato per sostituirlo. Dunque l’incontro tra Pinto e l’agente olandese rappresenterà una svolta nel caso Karsdorp, dove si capirà quale sarà il futuro del calciatore e come si rifletterà sul calciomercato della Roma.