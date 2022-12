Calciomercato Roma, telefonata per Frattesi 📞: Carnevali svela tutto 😳

Calciomercato Roma, futuro Frattesi e quella telefonata al Sassuolo. C’è l’annuncio che svela i piani del futuro.

Poco più di due settimane separano il Mondiale da una finale che avrà anche il sapore di commiato dell’evento e, soprattutto, di catalisi ad una seconda parentesi di stagione destinata a sentenziare definitivamente quelli che saranno i percorsi delle singole squadre. Importante discriminante, al di là delle condizioni fisiche e psicologiche post Mondiale, sarà certamente il calciomercato invernale, durante il quale lo stesso Tiago Pinto sembra destinato a distinguersi per un modus operandi non passivo.

Le difficoltà palesate dalla rosa in questa prima parte di campionato impongono infatti delle riflessioni non solo a Mourinho e ai singoli giocatori ma anche attenzione da parte di dirigenti e società , al fine di cogliere eventuali possibilità di plasmare la rosa con le occasioni che potrebbero arrivare, appunto, dalla campagna acquisti post-natalizia.

Calciomercato Roma, futuro Frattesi e la telefonata al Sassuolo: Carnevali non si nasconde

Seppur quasi mai in grado di regalare colpi decisivi (Salah, Nainggolan e poche altre eccezioni del recente passatovanno comunque ricordate), il calciomercato invernale può comunque consegnare elementi in grado di coadiuvare e completare lo scacchiere, soprattutto se quest’ultimo stia vivendo una parentesi di inflessione come sta accadendo ai giallorossi Nonsi dimentichi, ad esempio, l’ausilio apportato da Sergio Oliveira negli ultimi sei mesi dell’anno.

Considerate le attuali difficoltà , un rinforzo nella zona centrale di campo, come avvenuto lo scorso anno, sarebbe tutt’altro che poco gradita a José. Da tempo, quest’ultimo e una piazza intera anelano al ritorno di Davide Frattesi, mai restio nel celare la propria volontà nel rientrare in quella Capitale che lo ha visto crescere biograficamente e come calciatore. La grande difficoltà resta la fermezza del Sassuolo e di Davide Carnevali che, su tale fronte, si è esposto con chiarezza a Radio Sportiva. Questo il suo annuncio.

“Davide è un ragazzo che ha fatto un percorso molto personale, andando a giocare anche in categorie inferiori. Sta da noi da un po’ di anni, quest’anno si sta esprimendo bene e ha un grande potenziale. Eventuali chiamate per il suo ingaggio non le aspetto solo dalla Roma ma anche da altre società . Come club vorremmo dare lui la possibilità di andare in una grande squadra. Non abbiamo mai rifiutato niente a nessuno, se saranno soddisfatte le nostre richieste. Lui sa che deve crescere un po’ di più, fare qualcosa in più, sono convinto che nella seconda metà di stagione arriverà la sua consacrazione. Nel periodo estivo vedremo che tipo di possibilità ci sono. Qualche offerta c’è già stata, anche se non direttamente dalla Roma, ma dall’estero . A gennaio difficilmente cederemo i nostri giovani più importanti“.