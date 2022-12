Calciomercato Roma, scambio Real e doppio scippo Juve

Calciomercato Roma, scambio con il Real Madrid per la stella seguita anche dalla Juventus. Tiago Pinto osserva non senza attenzione.

Il gm giallorosso sa bene di essere atteso da una fase molto particolare e importante, destinata ad avere un certo peso anche su quella che sarà la ripresa del cammino giallorosso dopo Natale. A partire dal 2023, infatti, gli uomini di Mourinho sanno bene di doversi distinguere per un’inversione di tendenza che permetta ai capitolini di rilanciarsi in classifica e archiviare le reiterate e importanti delusioni della prima parte di campionato.

Dopo un buon inizio, contraddistinto da vittorie ciniche e quasi mai spumeggianti, giustificate sovente con le diverse assenze nelle quali la squadra si è imbattuta, le ultime settimane di novembre hanno registrato eventi significativi e tutt’altro che positivi. Dallo scacco nel derby ai pareggi con Sassuolo e Torino, senza dimenticare dell’ormai vessata questione Karsdorp.

Quest’ultima sarà certamente prioritaria nei piani di Tiago a gennaio, alla luce di un rapporto tra Rick e José ad oggi difficilmente rientrabile. Mai dire mai, per carità, ma ad oggi l’unica certezza è che in quel di Trigoria si sta cercando di capire in che modo affrontare la questione, cercando non solo di trovare una giusta sistemazione per l’olandese ma anche di assicurarsi un valido elemento che ne assuma l’eredità.

Calciomercato Roma, intreccio Real-Athletico per l’astro della Liga: coinvolto anche Odriozola

I nomi sondati sono plurimi e, tra i vari, si segnala quello non poco altisonante di Alvaro Odriozola, ben memore del nostro campionato dopo l’esperienza a Firenze e certamente ben plasmato dall’esperienza al Real Madrid. Per lo spagnolo sembra non esserci più spazio sotto l’egida di Ancelotti e non è un caso che il suo nome sia finito anche sul taccuino di Pinto. Su tale fronte, non sfuggano gli aggiornamenti de “El Nacional”.

Le penne spagnole parlano infatti di un importante intreccio tra Real Madrid e Athletic Bilbao, fautore della maturazione di Nico Williams, attaccante spagnolo seguito anche dalla Juventus. Florentino Perez vorrebbe assicurarsi le prestazioni dell’iberico ma al momento si è imbattuto nella richiesta ben precisa dei Rojiblancos. Più che a essere ben fermi sulla cifra da pattuire per favorire l’uscita di Nico, il cui contratto è in scadenza nel 2024, i baschi intendono chiedere al Real due giocatori. Uno di questi è proprio Alvaro Odriozola, individuato come rinforzo ideale, nonostante il passato alla Real Sociedad.