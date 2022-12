TV PLAY | Sentenza bomba in diretta, Olmo o Zaniolo: hanno scelto lui

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo e intreccio con il Milan. C’è l’annuncio in diretta che fa grande chiarezza.

Il 22 giallorosso è certamente uno dei giocatori in grado di suscitare grande attenzione a livello mediatico e in parentesi delicate come quelle di calciomercato. Non pochi i tifosi che ricorderanno, infatti, le tante voci che abbiano contraddistinto le diverse campagne acquisti del passato, relative ad un ipotetico e possibile passaggio di Nicolò in una squadra del Nord Italia.

Nell’ultima campagna acquisti i nomi di Milan e Juventus sono stati certamente quelli maggiormente accostati all’ex Inter, alla luce di atteggiamenti social criptici e non sempre felicissimi da parte di Nicolò, soprattutto se contestualizzati rispetto ad una fase in cui il classe ’99 sembrava destinato a dover lasciare Roma. Come sempre accaduto, poi, Zaniolo è alla fine rimasto, anche dopo l’approdo di quel Paulo Dybala il cui arrivo sembrava a detta di alcuni destinare il talento di Massa ad una diretta concorrente dei giallorossi.

Calciomercato Roma, “promozione” in diretta Zaniolo: il consiglio al Milan

Nonostante un impatto non felicissimo e difficoltà palesate come la squadra tutta, Zaniolo continua ad essere un elemento centralissimo per José Mourinho, ben consapevole della quasi unicità di un calciatore che per margini di miglioramento e caratteristiche fisiche non può certamente essere snobbato. A preoccupare i tifosi, però, è in questa fase quel nodo contrattuale che in molti credevano poter essere affrontata con tempistiche totalmente differenti.

A circa un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, non pochi timori si sono diffusi all’ombra del Colosseo circa un suo possibile addio. Su tale aspetto, non mancano in questa fase commenti e annunci da parte di addetti ai lavori e non solo. Tra i vari, non sfugga il commento di Gabriele La Manna, operatore di mercato intervenuto in diretta Twich a Tv Play di Calciomercato.it. Questo un estratto della sua visione su Nicolò e il possibile addio.

“Io mi sono esposto su Zaniolo: è un giocatore importante e potrebbe sostituire Leao. Se io fossi il Milan e avessi ancora problemi sul rinnovo penserei al mercato e a trovare un sostituto .Se tra questi nomi ci sono Ziyech o Zaniolo io dirigente del Milan farei un passo in più. Dani Olmo non mi convince come sostituto di Leao, tra lui e Zaniolo prendo il secondo”.