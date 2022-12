Calciomercato Roma, ribaltone in Serie A: ha detto no

Calciomercato Roma, ribaltone in Serie A: l’esubero ha detto di no e strizza l’occhio ad un altro possibile club interessato. Le ultime

La Roma deve cedere qualcuno lì in attacco. Non solo per fare spazio a Solbakken, atterrato nella Capitale e già ufficializzato dalla società giallorossa, ma anche per cercare di ridurre il monte ingaggi. Il maggiore indiziato in tutto questo è ovviamente Shomurodov, che secondo le informazioni che vi abbiamo riportato nel corso delle ultime settimane, è nel mirino di diversi club della Serie A.

Cremonese e Torino, ad esempio, ci hanno messo gli occhi addosso per rinforzare il proprio reparto avanzato. Ma non è detto nemmeno che la pista sia stata del tutto abbandonata dal Bologna, che la scorsa estate sembrava ad un passo dal chiudere l’operazione. Certo, in questo momento, ci sarebbe una novità importante che arriva sull’attaccante uzbeko. E sarebbe quella che lo stesso avrebbe rifiutato un’offerta.

Calciomercato Roma, la decisione di Shomurodov

No alla Cremonese, almeno per il momento. Shomurodov infatti starebbe pensando al Torino e spera che presto possa arrivare un’offerta alla Roma dal club che in panchina è guidato da Juric e che è stata l’ultima squadra che la Roma ha affrontato nel 2022. Shomurodov quindi avrebbe preso una decisione e vorrebbe attendere quelli che potrebbero essere ulteriori sviluppi sul proprio futuro.

Vuole il Torino e non la Cremonese. Vuole una squadra che sicuramente ha maggior appeal e che non lotta come quella di Alvini per la salvezza. La notizia di questo rifiuto è stata riportata da Sportitalia.