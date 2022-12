Caso Dybala, quel sospetto su Messi: “Non merita nemmeno un minuto”

Caso Dybala, la Joya al Mondiale in Qatar ancora senza nemmeno un minuto giocato. E arriva anche quel sospetto su Messi che ribalta la situazione

Paulo Dybala ha fatto sicuramente tanto per andare al Mondiale: ha cercato di accelerare i tempi del suo recupero per essere convocato da Scaloni. E anche Mourinho è andato incontro a quello che era il desiderio della Joya di volare in Qatar, inserendolo nella seconda parte di gara contro il Torino per dare modo al ct della nazionale Albiceleste di vedere Paulo all’opera.

Da quel momento in poi per il giocatore giallorosso è iniziata la corsa verso la massima manifestazione per una nazionale. Quella che tutti i bambini sognano da quando tirano un calcio ad un pallone. Però, già dalla prima partita, il sogno è rimasto tale e si potrebbe pure trasformare in un mezzo incubo. Zero minuti fino ad ora, le parole di Scaloni che hanno confermato come la sua sia una scelta tecnica (come se il giocatore glielo avessero comprato sul mercato e non l’avesse convocato lui, ndr), e un nuovo dubbio che questa mattina è stato lanciato dal direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni.

Caso Dybala, il pensiero di Zazzaroni

“Dybala per Scaloni non merita nemmeno un minuto. Per Scaloni o per Messi?”. Si chiede questo, nel suo editoriale, il direttore del quotidiano, che lancia quello che forse molti adesso cominciano a pensare: che non ci sia un veto della Pulce nei confronti del romanista? Certo è che fino ad ora tutti quelli lì davanti dell’Argentina hanno trovato spazio, tranne la Joya. Intristito in panchina a guardare giocare gli altri.