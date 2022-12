Roma, Mourinho esulta: c’è la data del ritorno

Mourinho e la Roma sono stati colpiti da diversi infortuni nella prima parte di stagione, ma il tecnico ora può sorridere: la data del rientro

Manca poco più di un mese al ritorno in campo per le squadre di Serie A, ora ferme per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Una pausa così lunga in inverno non si era mai vista, così le squadre stanno cercando di mantenere la forma fisica con altri ritiri. La Roma tra circa 10 giorni partirà verso il Portogallo per una nuova preparazione atletica, dalla quale potrebbero arrivare buone notizie per Mourinho.

Lo Special One infatti durante la prima parte di stagione ha perso diversi giocatori per infortunio, ma a gennaio potrebbe arrivare un rientro importante. C’è la data del ritorno in campo.

Roma, Wijnaldum brucia le tappe: in campo contro il Milan

La Roma attende con ansia l’arrivo di gennaio per avere a disposizione diversi giocatori fermati dagli infortuni. Oltre al ritorno dei nazionali dal Mondiale, come Paulo Dybala, i giallorossi attendono Georginio Wijnaldum. Mourinho ha spesso sottolineato l’importanza del giocatore e quanto sia pesata la sua assenza. Ma l’olandese brucia le tappe e si prepara a tornare.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, Wijnaldum potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a Trigoria e dunque anche in Algarve, per poi tornare in campo a gennaio nella partita contro il Milan. Dunque un’ottima notizia per Mourinho che potrebbe dover rinunciare a Wijnaldum solo contro il Bologna per poi averlo finalmente a disposizione.