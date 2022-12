Calciomercato Roma, l’affare 🤝 si fa a gennaio: bastano 10 milioni ‼️

Il general manager della Roma può cominciare a preparare la trattativa di calciomercato con il club, sempre più convinto dell’affare

Per una Roma che compra ce n’è anche una che vende. Nei giorni scorsi il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Ola Solbakken, attaccante norvegese classe 1998 ormai ex Bodo/Glimt. Il ventiquattrenne è riuscito a stregare José Mourinho durante i quattro incontro di Conference League la scorsa stagione. Grazie a quelle partite, il gioiellino del calcio nordico è riuscito a ritagliarsi uno spazio nella rosa dei giallorossi, con lo Special One che ha trovato nuova creatività e vitalità per il suo attacco dove sta brillando solo Dybala.

La Joya, infatti, è l’unico che è riuscito a raggiungere quota 5 gol nella rosa giallorossa, con gli attaccanti che hanno numeri molto bassi. Tammy Abraham tocca quota 3 reti in Serie A, mentre Nicolò Zaniolo solo una. Zero, invece, per Andrea Belotti che non è riuscito a trovare il primo sigillo in campionato. L’altra grande bocca di fuoco per i giallorossi è Chris Smalling, che ha segnato fino ad ora tre reti.

Non una stagione brillante, quindi per gli attaccante giallorossi, con quelli che sono in prestito che, invece, stanno facendo bene. Chi si sta facendo notare è soprattutto Justin Kluivert, pedina fondamentale di Gattuso al Valencia.

Calciomercato Roma, Gattuso vuole riscattare Kluivert

Come riporta Il Tempo, l’allenatore del club spagnolo è molto soddisfatto delle prestazioni dell’olandese è sembra più che convinto di riscattarlo dopo questi primi mesi di campionato. Il diritto di riscatto per prendere il ventitreenne è fissato a 15 milioni, ma Tiago Pinto potrebbe cedere il giocatore anche a meno per incassare qualcosa subito. Il general manager della Roma potrebbe concedere uno sconto di 5 milioni, che fa arrivare la quota minima a 10, quindi, per lasciar partite l’ex Ajax. In questo modo, l’ex Benfica potrebbe mettere a bilancio subito dei liquidi che gli permetterebbero di muoversi con più tranquillità.