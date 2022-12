Calciomercato Roma, doppia grana per Pinto

Calciomercato Roma, se dalla Spagna, precisamente dal Valencia, arrivano buone per notizie per Kluivert, c’è una doppia grana per Pinto

Sappiamo benissimo che la Roma per intervenire sul mercato ha bisogno di fare spazio dentro la rosa e anche alleggerire il bilancio nella voce monte ingaggi. Ed è per questo che a gennaio soprattutto, le operazioni verranno fatte in prestito con diritto di riscatto. Assai difficile pensare che Pinto possa fare un investimento, a meno che, così come notizia di questa mattina, non si sblocchi la situazione relativa a Kluivert. Il Valencia infatti potrebbe decidere di acquistarlo anticipando di qualche mese la chiusura dell’operazione.

Ora, se dalla Spagna arriva sicuramente una buona notizia sul fronte dell’olandese, sempre Il Tempo in edicola questa mattina sottolinea come il gm portoghese alla fine di questa annata potrebbe avere altre due grane da risolvere. Sempre giocator in prestito, che non rientrano più nei piani giallorossi, che la Roma ha piazzato in maniera temporanea sperando che con le loro prestazioni potessero guadagnarsi una riconferma. Al momento non appare così.

Calciomercato Roma, Villar e Carles Perez due grane

Parliamo di Villar, in prestito alla Sampdoria, e di Carles Perez che invece è al Celta Vigo. Nessuno dei due sta rendendo come ci si aspettava, e al momento appare difficile, se non impossibile, pensare che i due club possano riscattarli. La Samp, addirittura, rischia di retrocedere, e qualora davvero succedesse, di possibilità non ce ne sarebbero proprio. Diverso il discorso se la squadra di Stankovic riuscisse a rimanere in A.

Certo, ad oggi, e con il campionato fermo, queste sono solamente ipotesi che i fatti della seconda parte di stagione potrebbero stravolgere. E Pinto ci spera, tanto, che questo possa succedere.