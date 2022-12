Calciomercato Roma, rinforzo per gennaio: “Colpo alla Sergio Oliveira”

Calciomercato Roma, rinforzo per gennaio: Pinto vuole il colpo alla “Sergio Oliveira”. Ecco qual è l’idea del gm giallorosso per la riapertura delle trattative

Tiago Pinto ha chiuso il colpo Solbakken a parametro zero ed è pronto a chiudere anche quello che porta a Odriozola: nell’incontro di ieri che c’è stato a Trigoria tra l’egente in Italia del giocatore, Beppe Bozzo, e il gm giallorosso, sembra che le cose siano andate davvero per il verso giusto. Con largo anticipo, insomma, il dirigente sta cercando di mettere le cose a posto.

Tenuto presente che le disponibilità economiche sono quelle che sono, Pinto sta studiando quelle che potrebbero essere le prossime mosse per cercare di regalare a José Mourinho qualche altro innesto nella sessione invernale delle trattative. E secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il gm ha in mente il colpo alla “Sergio Oliveira“.

Calciomercato Roma, Pinto studia il colpo

No, non parliamo né del centrocampista che è arrivato lo scorso gennaio, e nemmeno di un centrocampista. Il colpo alla “Sergio Oliveira” è relativo alla formula con la quale un innesto dovrà e potrà entrare a Trigoria: né accordi a titolo definitivo, ma solamente prestiti con diritto di riscatto. Che poi è modus operandi che dovrebbe regalare allo Special One il terzino destro richiesto dopo la rottura con Karsdorp.

Liquidità poca ma idee tante. Sì, perché sempre secondo il quotidiano i nomi che frullano nella mente di Pinto sono diversi e il gm cercherà di accontentare Mourinho in tutti i modi. L’obiettivo è quello di cercare di migliorare la posizione di classifica dello scorso anno e di andare avanti il più possibile in Europa League. Servono rinforzi, è evidente, per raggiungere questi target. Ed è per questo che la Roma sta cercando di muoversi con largo anticipo rispetto alle altre.