Calciomercato Roma, incontro e fumata bianca 💣: accordo trovato 🤝

Calciomercato Roma, incontro e fumata bianca: trovato l’accordo. Ecco quello che manca per l’ufficialità del secondo colpo di gennaio

Incontro e fumata bianca. Sì, le cose sono andate per il verso giusto. Ve lo avevamo anticipato nella giornata di ieri, quando dopo il summit di mercato, nella didascalia della foto, c’era quel fuoco che mandava un segnale importante. E adesso arrivano anche delle conferme sul fronte Odriozola, il terzino destro del Real Madrid, con un passato alla Fiorentina, che a gennaio dovrebbe arrivare a Trigoria per andare a prendere il posto di Karsdorp.

Secondo le informazioni riportate da Leggo questa mattina, è tutto fatto per l’approdo nella Capitale del giocatore. Un innesto che serve a Mourinho per affrontare senza ansie sulla corsia destra la seconda parte di stagione. Il 24enne sarà il secondo colpo della Roma dopo quello già ufficializzato di Solbakken. Ecco quello che manca per la chiusura definitiva dell’affare.

Calciomercato Roma, ai dettagli con il Real Madrid

Si deve trovare la formula giusta con il Real Madrid anche se non dovrebbero esserci particolari problemi: in Spagna Odriozola di spazio ne sta trovando pochissimo e la società di Florentino Perez, inoltre, sembra anche disponibile a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Tutto a dama, in poche parole, con l’innesto voluto da Pinto e da Mou, e con i madrileni che anche sotto questo aspetto sono pronti a venire incontro a quelle che sono le esigenze della società giallorossa. Un colpo quello del terzino spagnolo che gira da un poco di tempo dalle parti di Trigoria così come da informazioni esclusive di Asromalive.it.

Manca poco per l’annuncio ufficiale, con una doppia soddisfazioni per Pinto: quella di aver bruciato la Juventus che sul terzino spagnolo, prima dei fattacci che hanno coinvolto la società bianconera, ci aveva fatto più di un pensiero. E probabilmente il profilo dalle parti di Torino non sarebbe stato abbandonato in fretta e per gennaio sarebbe tornato caldo. Ma il gm portoghese ha accelerato. Bruciando tutti. Bene così.