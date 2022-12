Agente a Trigoria, l’incontro che spiazza la Juve

Agente a Trigoria, l’incontro che spiazza la Juventus. Svolta immediata per quello che è un obiettivo di Pinto per gennaio

Svolta immediata. E forse anche inaspettata. Sì, perché così come confermato da una foto apparsa su Instagram e postata dal profilo agbsportmanagement, l’agente Beppe Bozzo è stato a Trigoria: “Good meeting in As Roma” è la didascalia che accompagna lo scatto. E questo è un ulteriore segnale che le cose, forse, sono andate per il verso giusto.

Bozzo infatti è il rappresentante in Italia del terzino destro che adesso gioca nel Real Madrid e che è seguito anche dalla Juventus che porta il nome di Odriozola. Obiettivo quasi dichiarato della Roma per la prossima finestra di gennaio. Il fatto che all’interno della società bianconera sia successo tutto quello che ormai è dominio pubblico, ha messo la società giallorossa forse in una situazione di vantaggio. E Pinto ha voluto accelerare i tempi per quello che è sicuramente un obiettivo giallorosso così come noi di Asromalive.it vi abbiamo già raccontato in tempi non sospetti.

Agente a Trigoria, Bozzo incontro la Roma

L’incontro insomma c’è stato così come appare in foto. Il meeting è stato pure proficuo a quanto pare e questo come detto potrebbe essere un segnale importante da tenere sotto osservazione. Come sappiamo la Roma è alla ricerca di un innesto dietro che vada a coprire il buco che è stato lasciato da Karsdorp. Sì, lasciato, perché di possibilità di avvicinamento con l’olandese, che è tornato in Patria, non ce ne stanno in nessun modo. E per gennaio si punta sull’ex Fiorentina che con Carlo Ancelotti ha trovato pochissimo spazio nel corso della prima parte di stagione ormai chiusa.