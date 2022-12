Calciomercato Roma, Real Madrid rifiutato: occasione a parametro zero

Calciomercato Roma, al momento ha rifiutato il Real Madrid: per Pinto c’è l’occasione per il colpo a parametro zero

C’è lo spiraglio per quello che potrebbe essere un importante colpo a parametro zero per la prossima stagione. Anche perché, per ora, e in attesa di capire quello che sarà il suo ruolo nella seconda parte di stagione, il giocatore ha rifiutato il rinnovo per un anno che il Real Madrid gli aveva messo sul piatto. Pinto, insomma, guarda con estremo interesse a quello che potrebbe succedere dentro la squadra allenata da Carlo Ancelotti, non solo per quanto riguarda Odriozola, ma anche per quello che potrebbe essere il futuro di un altro difensore: Nacho.

Il calciatore, secondo quanto riportato da Marca, al momento ha congelato l’offerta. Nella prima parte di questa annata adesso ferma per il Mondiale, Ancelotti non lo ha considerato più di tanto, forte del fatto che con l’innesto di Rudiger la difesa è praticamente cosa fatta. E a Nacho il ruolo di comprimario non piace in nessun modo. Stop alle trattative, e possibilità di andare via a parametro zero alla fine della stagione scegliendo così quella che potrebbe essere la migliore destinazione per il proprio futuro professionale.

Calciomercato Roma, Nacho ha detto di no al rinnovo

Il difensore, assai duttile visto che può giocare sia come centrale ma può essere impiegato tranquillamente anche in altre zone del pacchetto arretrato, è stato accostato diverse volte alla Roma soprattutto per la questione contratto in scadenza. Mourinho, senza dubbio, vista quella che è l’esperienza del giocare – è un classe 1990 – lo vorrebbe alle sue dipendenze per dare solidità alla difesa giallorossa e anche in vista di un possibile addio di Kumbulla che potrebbe essere anche anticipato a gennaio. Lo spiraglio quindi c’è ed è anche bello importante. Sta a Pinto cercare di capire quando è il momento giusto per affondare il colpo.