Dybala per Di Maria: la richiesta è immediata

Paulo Dybala al posto di Angel Di Maria. La richiesta dei tifosi è immediata e suona come un verdetto sul web. I social si sono scatenati

Entrambi i calciatori argentini sono stati convocati per il Mondiale in Qatar, ma solo lo juventino è stato schierato dal ct Lionel Scaloni. Il tecnico, con un passato da calciatore nella Lazio e nell’Atalanta, non ha concesso neanche un minuto di gioco all’attaccante della Roma. Entrambi hanno recuperato in tempo per rispondere alla chiamata del selezionatore dell’Albiceleste, ma ora Angel Di Maria è stato fermato da un nuovo infortunio. La richiesta dei tifosi al commissario tecnico Scaloni è diretta ed immediata, ecco tutti i dettagli.

Zero minuti fin qui per Paulo Dybala in Qatar. La Joya ha fatto di tutto per recuperare in tempo record dall’infortunio muscolare accusato con la maglia della Roma. Fin qui però Lionel Scaloni -ct dell’Argentina- che è tornato direttamente sul tema in conferenza stampa, lo ha escluso per motivi tattici. L’attaccante giallorosso parte indietro nelle gerarchie del commissario tecnico della Seleccion, che non lo ha schierato neanche nell’ultima gara contro la Polonia, quando Angel Di Maria è uscito per infortunio.

Argentina, tifosi scatenati su Dybala: appello a Scaloni dopo lo stop di Di Maria

Neanche al posto del Fideo è stato scelto Paulo Dybala, che ha assistito dalla panchina al passaggio del turno dell’Argentina. La sfida agli ottavi di finale vedrà la nazionale Albiceleste affrontare la sorpresa Australia e la presenza di Angel Di Maria è ancora in bilico. I tifosi dell’Argentina stanno intasando i social di appelli per vedere la Joya scendere in campo dal primo minuto negli ottavi di finale. Non è un caso che l’hashtag #Dybala sia entrato in tendenza su Twitter nelle scorse ore. I tifosi argentini vogliono vedere in campo il numero 21 della Roma, l’ultima parola passerà nuovamente al ct Lionel Scaloni, domani sera alle ore 20 la sfida da dentro o fuori tra Argentina ed Australia in Qatar.