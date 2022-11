Argentina, mistero Dybala: annuncio ufficiale di Scaloni

Argentina, alla vigilia della sfida contro la Polonia è intervenuto il ct Lionel Scaloni in conferenza. Ecco l’annuncio ufficiale su Paulo Dybala

Zero minuti nelle prime due partite dell’Argentina in Qatar per Paulo Dybala. La ‘Joya’ ha bruciato le tappe per recuperare il prima possibile dall’infortunio trovato durante Roma-Lecce, missione compiuta ma convocazione fin qui vana. Domani sera l’Argentina si giocherà tutto contro la Polonia, una vittoria ed una sconfitta fin qui per la nazionale sudamericana. Alla vigilia della sfida da dentro o fuori è intervenuto in conferenza stampa il commissario tecnico Lionel Scaloni. Ecco la spiegazione ufficiale dietro l’assenza dell’attaccante giallorosso in campo.

Vigilia di una sfida cruciale per il Mondiale dell’Argentina in Qatar. La nazionale Albiceleste si è rimessa in carreggiata dopo la clamorosa sconfitta subita all’esordio contro l’Arabia Saudita. La Seleccion si è imposta per 2-0 contro il Messico nella seconda giornata, grazie alle reti di Messi e Fernandez nella ripresa. In entrambe le occasioni il minutaggio concesso a Paulo Dybala, uno dei quattro romanisti presenti al Mondiale, non si è staccato dalla casella che riporta lo zero. Ecco la spiegazione ufficiale di Lionel Scaloni, che in conferenza stampa ha parlato dell’assenza dell’attaccante della Roma in campo in Qatar.

Argentina, Lionel Scaloni sull’assenza di Dybala: “Scelta tecnica”

Il commissario tecnico Lionel Scaloni, con un passato da calciatore in Serie A, ha spiegato pubblicamente i motivi dietro l’assenza di Paulo Dybala in Qatar. Il ct dell’Albiceleste ha escluso ogni possibile problema di natura fisica per l’attaccante della Roma. In effetti, nei pochi minuti in cui si è rivisto in maglia giallorossa all’Olimpico, le condizioni di Dybala sembravano più che buone. Ora Lionel Scaloni ammette di non averlo schierato fin qui per scelta tecnica. Ecco la spiegazione ufficiale del ct della Seleccion in conferenza stampa, Paulo Dybala parte indietro nelle gerarchie offensive dell’Argentina: “Se sta fuori, è una decisione solo tecnica. Paulo sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori. Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto questo non accada nelle prossime partite del Mondiale”