Nel modulo di gioco della Roma gli esterni di centrocampo hanno un ruolo molto importante. Finora però l’allenatore José Mourinho non ha avuto le risposte che cercava in termini di gol, assist e passaggi da parte di quasi tutti gli interpreti utilizzati, soprattutto in questa stagione.

