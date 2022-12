Calciomercato Roma, l’intreccio con l’Inter potrebbe spianare la strada a nuovi scenari a stretto giro di posta. Le ultime dalla Spagna.

Oltre a sbrogliare definitivamente il rebus legato al possibile addio di Karsdorp, la Roma si affaccia alla prossima sessione invernale di calciomercato con la volontà di sfruttare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto √® la difesa. Alla luce dello scarso utilizzo di Kumbulla, i giallorossi potrebbero mettere a segno un colpo in entrata. Nel mirino della Roma c’√® sempre quel N’Dicka da tempo accostato ai capitolini, ma per il quale la concorrenza di certo non manca. Il centrale in forza all’Eintracht Francoforte √® legato al club tedesco da un contratto in scadenza nell’estate 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non sar√† rinnovato. Uno dei club interessanti al forte difensore transalpino √® l’Inter, che potrebbe direttamente o indirettamente animare anche le mosse di mercato della Roma.

Calciomercato Roma, Atletico-de Vrij: come cambia il futuro di Smalling

Nelle ultime ore si √® parlato di un interessamento dell’Inter per Chris Smalling. Il difensore inglese, che anche in questa stagione sta mostrando tutto il suo valore, ha un contratto con la Roma che scade il prossimo giugno. Marotta sarebbe dunque ingolosito all’idea di ripetere un’operazione alla Mkhitaryan, ed avrebbe cominciato a tastare il terreno per il 33 enne ex United. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna potrebbero non essere estrinseche.

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, infatti, il Cholo Simeone avrebbe chiesto espressamente al proprio club l’acquisto di Stefan de Vrij. Fino a poche settimane fa l’addio del centrale olandese sembrava configurarsi come un’opzione inevitabile. Qualcosa per√≤ pu√≤ essere cambiato, anche se molto dipender√† dal modo con il quale de Vrij terminer√† la sua stagione. Un eventuale addio dell’olandese spalancherebbe comunque le porte ad un acquisto in difesa di Marotta: in quest’ottica, la candidatura di Smalling potrebbe diventare sempre pi√Ļ calda.