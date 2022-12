La Juventus non molla, doppio intreccio con la Roma possibile già a gennaio. Ecco quello che potrebbe succedere alla riapertura del calciomercato

Nonostante i problemi societari assai seri – oggi il Corriere dello Sport parla anche di una possibile cessione – la Juventus, almeno secondo le informazioni riportate da TuttoSport questa mattina in edicola, non molla. La squadra bianconera vuole rinforzarsi e guarda in casa Roma, con la quale ci potrebbe essere un doppio intreccio di mercato a gennaio.

Partiamo dal primo ed è quello relativo all’olandese Karsdorp che potrebbe anche vivere una seconda parte di stagione da separato in casa. Come più volte raccontato Pinto non vorrebbe cederlo a titolo temporaneo per non ritrovarselo a giugno di nuovo a Trigoria. Ma a mali estremi, estremi rimedi, e alla fine, qualora il gm giallorosso dovesse dare il via libera a questa possibile soluzione, allora i bianconeri ci farebbero più di un pensiero. Pensiero che a quanto pare non riguarda solo chi al momento è all’interno della rosa giallorossa, ma che potrebbe anche sfociare in un altro elemento che la Roma vorrebbe regalare a Mourinho.

La Juventus non molla Odriozola

Sì, anche Odriozola sarebbe nel mirino della Juventus nonostante Bozzo, rappresentante del calciatore in Italia, nei giorni scorsi sia stato a Trigoria per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. L’esterno del Real Madrid, ex Fiorentina, sta cercando una via d’uscita visto che Ancelotti non lo considera, e guarda al rientro in Serie A dopo l’esperienza in Toscana.

Pinto, che per l’esterno madrileno vorrebbe fare spazio, potrebbe insomma anche decidere, alla fine, di lasciar partire Karsdorp magari inserendo un obbligo di riscatto a determinate condizioni. E che tutti dalle parti di Trigoria sperano si possano raggiungere.