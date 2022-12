Calciomercato Roma, flop Mondiale: fanno spazio ad Abraham

Calciomercato Roma, il flop al Mondiale mette paura a Pinto: decisione presa. Fanno spazio al possibile ritorno di Tammy Abraham

C’è una squadra, già fuori dal Mondiale dopo il girone, che ha deluso più delle altre. E questo potrebbe anche cambiare tutte le strategie sul mercato. Oltre alla Nazionale in questione, c’è un giocatore che probabilmente sente più degli altri sulla coscienza il peso dell’eliminazione per quelli che sono stati gli errori, clamorosi, sottoporta, e a pochi minuti dalla fine della partita contro la Croazia, che hanno di fatto sancito l’addio anticipato.

Il nome ovviamente è quello di Lukaku, attaccante dell’Inter in prestito dal Chelsea, che con le lacrime dopo il novantesimo ha fatto vedere al Mondo intero tutto il suo dispiacere. Il Mondiale dell’attaccante belga è stato un vero e proprio flop che, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola, ha spinto i Blues a prendere una decisione: aprire totalmente al rinnovo del prestito.

Calciomercato Roma, il Chelsea fa spazio ad Abraham

Un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere la Roma e in particolare Tammy Abraham, attaccante che i giallorossi hanno preso dal club londinese. Il Chelsea conoscendo quelle che sono le qualità del centravanti giallorosso, come tutti sappiamo, si è tenuto un diritto di recompra per 80 milioni di euro che si può esercitare alla fine di questa stagione. Fino al momento le indicazioni davano assai difficile un investimento così importante della società di Premier League che, però, qualora dovesse avere difficoltà a trovare un sostituto all’altezza potrebbe andare a colpo sicuro tornando di prepotenza sul giallorosso.

Supposizioni, al momento, ma non del tutto campate in aria soprattutto se Abraham, come tutti i tifosi giallorossi sperano e come Mourinho sogna, dovesse tornare ad essere quello visto lo scorso anno all’Olimpico. In una sola parola, decisivo.