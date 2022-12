Calciomercato Roma, irruzione 🚨 bianconera: così salta 😲 tutto

Calciomercato Roma, l’irruzione bianconera che cambia di nuovo i piani: lo scenario che trapela dall’Inghilterra può spiazzare Pinto.

Nella sessione invernale di calciomercato che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti la Roma giocherà contemporaneamente su due tavoli.

Acquisti in grado di puntellare zone del campo attualmente scoperte saranno legate a quelle cessioni da cui i giallorossi sperano di ricavare un lauto tesoretto da re-investire immediatamente. Dopo aver concluso l’acquisto di Solbakken, la Roma si è attivata da tempo per l’acquisto di quel laterale destro che – salvo clamorosi colpi di scena – andrà a sostituire il partente Rick Karsdorp.

Parallelamente i capitolini fiutano anche altre occasioni. In difesa, ad esempio, reparto nel quale potrebbero esserci stravolgimenti improvvisi sul fronte uscite. L’indiscrezione legata al possibile inserimento di Kumbulla come pedina di scambio non può essere trascurata.

Calciomercato Roma, anche il Newcastle sulle tracce di N’Dicka

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, il fatto che nel dossier della Roma figuri anche il profilo di Evan N’Dicka. Per il centrale francese dell’Eintracht Francoforte il rischio che si alimenti una vera asta è però piuttosto concreto. La sua situazione contrattuale, del resto, offre condizioni intriganti a costi relativamente ridotti. Il transalpino non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Eintracht, e potrebbe essere ceduto in estate a fronte di un investimento contenuto. Accostato – tra le altre – anche a Juve, Inter, Barcellona e Tottenham, N’Dicka sarebbe finito nel mirino anche del Newcastle.

A rivelarlo è Shieldsgazette.com, che svela come i Magpies potrebbero essere tentati all’idea di mettere le mani sul forte difensore centrale. Da più di un anno, infatti, N’Dicka si sta rivelando uno dei giovani emergenti più interessanti nel suo ruolo. Il Newcastle monitora l’evolvere della situazione con attenzione, anche se la concorrenza in Premier League di certo non manca: oltre al Tottenham, infatti, anche il West Ham da tempo fiuta il colpaccio.