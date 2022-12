Calciomercato Roma, un portiere da Top 11 Mondiale. Il club giallorosso è alle prese col dilemma portieri Rui Patricio e soprattutto Svilar non convincono i tifosi.

Per la Roma è un periodo di calma apparente. Il club giallorosso sta sfruttando la lunga pausa necessaria a dare spazio ai Mondiali per riorganizzarsi in vista della ripresa di gennaio. Sia in campo con il recupero degli infortunati che sul mercato, con il direttore generale Tiago Pinto impegnato tra rinnovi, cessioni e qualche possibile trattativa in entrata, la Roma non vuole lasciare nulla al caso.

Il management giallorosso non disdegna peraltro di dare un’occhiata ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar, dove i già pochi calciatori romanisti presenti stanno ricoprendo ruoli marginali con le rispettive nazionali. A parte i cosiddetti top player, inavvicinabili sotto l’aspetto economico, per la Roma potrebbe aprirsi qualche opzione di un certo interesse in alcuni ruoli anche molto importanti E il futuro in tal senso è ancora tutto da scrivere.

La Roma sta cercando profili adatti alle proprie necessità tecniche e che siano compatibili con le proprie risorse economico-finanziarie. Tra giocatori svincolati, qualche colpo mirato che non preveda esborsi ingenti, Tiago Pinto sta già pianificando la campagna acquisti cessioni della prossima estate. Un’altra sessione di mercato in cui la Roma dovrà fare di conto e presentare alla UEFA un bilancio in sostanzioso attivo.

Calciomercato Roma, un’opzione per la porta: è Sergio Rochet dell’Uruguay

Uno dei profili che si sta mettendo maggiormente in luce in Qatar è quello del 29enne portiere dell’Uruguay, Sergio Rochet, grande protagonista della sfida vinta da Suarez e compagni contro il Ghana. Un successo che non è bastato però alla ‘Celeste’ per approdare agli ottavi di finale.

Rochet è stato tra i protagonisti della gara, riuscendo a neutralizzare un calcio di rigore dell’attaccante ghanese Ayew. Rochet gioca nel Nacional di Montevideo e il costo del suo cartellino non dovrebbe superare gli 8/10 milioni di euro, una cifra accessibile. Chissà se Tiago Pinto prenderà nota per giugno, considerate anche le incertezze su Svilar come erede di Rui Patricio.