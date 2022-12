Damiano e il derby con la Lazio: intervento “ufficiale” della Roma

Roma, la risposta ufficiale del club non lascia spazio a dubbi e pone fine ad una questione protrattasi anche più a lungo rispetto a quanto ci si aspettasse inizialmente.

Vivere in città calorose e calcisticamente importanti come Roma significa sovente assistere anche a diatribe e dialettiche di natura sportiva importanti e più sentite rispetto a quanto ci si possa aspettare. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di una pressione che notoriamente grava sulla realtà capitolina e tutte quelle piazze che vivano con un certo fermento e passionalità il calcio giocato.

Restando nell’etere romanista, sappiamo ormai bene come una delle rivalità più sentite sia da sempre quella con la Lazio, in questi ultimi due anni acuita ancor di più da una serie di circostanze che si sono intersecate alla superata ma non dimenticata dialettica risalente ai tempi della Premier League tra Sarri e Mourinho, emblemi anche di due antipodi di un modus operandi calcistico che li ha sempre contrapposti. Il derby delle ultime ore ha interessato Damiano dei Maneskin che, come raccontato, è stato protagonista di un siparietto social alla fine concretizzatosi anche in un qualcosa di più serio.

Damiano dei Maneskin e il derby con la Lazio: intervento “ufficiale” della Roma

Provando brevemente a riassumere l’accaduto, Damiano aveva commentato su Twitter un video relativo ad una rissa scoppiata durante un suo concerto, evidenziando ironicamente come la cosa più brutta di quei momenti fosse la presenza di una ragazza con la maglia della Lazio. Immediata la replica del club biancoceleste e la contro-risposta del cantante che ha prontamente evidenziato come si fosse rimasti nella dimensione dello scherzo.

Gli ultras della Lazio hanno però nelle scorse ore dedicato uno striscione al cantante, accusatorio e pesante e dunque ben lungi dalla leggerezza che aveva contraddistinto il siparietto su citato. A livello social, la stessa Roma sembra essersi schierata ovviamente dalla parte di Damiano, pubblicando un Tweet che ritrae la famosissima voce della band allo stadio, con la sciarpa giallorossa e sorridente. Alla fine basta poco per essere superiori.