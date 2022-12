Contatti continui con Mou e annuncio dal Qatar: “Lo ringrazio”

Roma, ringraziamento ufficiale a Mourinho e non solo. C’è l’annuncio dal Qatar.

I Mondiali invernali stanno certamente suscitando grande attenzione, stimolando non poche discussioni e confronti alla luce delle tante chiacchiere che hanno preceduto l’inizio dell’evento ma anche i tanti episodi non solo di natura calcistica che hanno catalizzato discussioni e confronti su temi concernenti vari campi, compresi quello politico e sociale.

Volendo restare unicamente nel settore calcistico-sportivo, abbiamo sovente evidenziato come l’interruzione in medias res della Serie A per permettere lo svolgimento del Mondiale avrebbe potuto rappresentare un’importante incognita e, soprattutto, una sorta di mina vagante potenzialmente in grado di ripristinare o sovvertire totalmente le situazioni venutesi a creare dopo la prima parte di stagione. Ad oggi, più che lo stesso evento Fifa, a rappresentare una vera e propria incognita non poco impattante è la situazione in casa Juventus, da aggiungersi ai plurimi enigmi in grado di tenere col fiato sospeso i tifosi, non solo quelli bianconeri.

Esplosione Zalewski e condizione top: annuncio e ringraziamento a Mourinho

Ad avere una certa importanza, poi, anche le eventuali risposte provenienti dalle prestazioni dei tanti calciatori impiegati in Qatar. La Roma non ne ha moltissimi e, probabilmente, solo Paulo Dybala e Rui Patricio sembrano destinati a restare ancora per qualche settimana lontano dall’Europa. Una certa attenzione va però riservata anche a Nicola Zalewski, protagonista di una vera e propria evoluzione che attualmente sta permettendo all’esterno polacco di toccare l’acme di questa bella fase professionale iniziata circa un anno fa.

L’esordio con la Nazionale, come ricorderete, aveva rappresentato la chiosa di un cerchio intersecantesi in modo tristemente romantico anche con le vicende personali legate al padre di Nicola, scomparso più di un anno fa. Nel corso della passata stagione, il giocatore nato a Tivoli si è distinto per una grande crescita e sulle sue condizioni si è voluto esprimere in queste ore anche il CT di Lewandowski e colleghi.

Czeslw Michniewicz ha infatti parlato così del 59 della Roma, coinvolgendo nel suo discorso José Mourinho e non solo. “Dopo averlo incontrato, sono sempre rimasto in contatto con Mourinho. Lo ringrazio perché Zalewski si trova in un grande stato di forma. Noi possiamo fare affidamento unicamente sui tecnici del club e non abbiamo potuto preparare nessuno dei nostri calciatori. Apprezzo il lavoro prezioso di tutti gli allenatori. Ringrazio Mourinho ma anche Spalletti, Allegri, Stankovic, Nicola a tanti altri“.