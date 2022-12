Calciomercato Roma, intreccio in Serie A: strada spianata per il colpo

La Roma si prepara al calciomercato invernale e spunta l’intreccio in Serie A che spiana la strada a Tiago Pinto per il colpo

Il calciomercato invernale è ormai alle porte, l’apertura ufficiale avverrà a gennaio, ma i club sono già al lavoro da diverso tempo. In casa Roma ci sono diverse questioni da risolvere e la strategia rimarrà sempre quella, ovvero uno esce ed uno entra. Per ora a entrare è stato Ola Solbakken, arrivato a parametro zero dal Bodo/Glimt e a uscire in attacco sarà con tutta probabilità Eldor Shomurodov.

A centrocampo invece è ormai fatta per l’addio di Edoardo Bove, che si trasferirà a Lecce, ma Mourinho vuole un sostituto. Proprio la partenza di Bove potrebbe spianare la strada a Tiago Pinto per un colpo futuro in Serie A.

Calciomercato Roma, Bove al Lecce spiana la strada per arrivare a Hjulmand a giugno

Il futuro di Edoardo Bove sembrerebbe ormai essere scritto. L’accordo con il Lecce c’è già per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto da parte della Roma. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il prestito potrebbe essere prolungato anche per la prossima stagione, quando la Roma potrebbe puntare il mirino su un centrocampista proprio del Lecce.

Infatti in estate i giallorossi potrebbero puntare Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce classe ’99 arrivato lo scorso anno dall’Admira Wacker e con contratto fino al 2024 con i salentini. Dunque il passaggio di Bove al Lecce potrebbe essere un apripista per Pinto per mettere a segno il colpo Hjulmand in estate.