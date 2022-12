Protagonista ai Mondiali, lo ha chiesto Mou: colpo gobbo Roma

Calciomercato Roma, la richiesta di José Mourinho che cambia nuovamente i piani: ennesimo ritorno di fiamma.

Uno dei reparti che fin qui in casa Roma ha maggiormente deluso le attese è l’attacco. Se si prescinde dall’apporto in termini di goal e assist di Paulo Dybala, il resto delle bocche da fuoco offensive di Mou è al di sotto del rendimento auspicabile.

Ecco perché già a gennaio potrebbero schiudersi opportunità golose per provare a mitigare l’assenza di concretezza (non di certo di pericolosità) che sta rallentando il percorso in campionato della compagine giallorossa. Il fatto che Eldor Shomurodov possa essere inserito in qualche trattativa come pedina di scambio è un indizio che non può essere trascurato.

Calciomercato Roma, intrigo Depay: i giallorossi non mollano

Protagonista ai Mondiali con la maglia dell’Olanda, Memphis Depay sta provando a rimettersi in gioco in maniera importante. Reduce dalla naftalina accumulata negli ultimi mesi con il Barcellona, l’ex attaccante del Lione stuzzicherebbe e non poco le fantasie della Roma. Pinto e Mourinho continuerebbero a farci un pensierino, con i giallorossi che sarebbero andati già oltre i timidi sondaggi esplorativi, abbozzando una prima proposta concreta. A riferirlo è calciomercato.com.

Seguito con interesse dalla Juventus la scorsa estate – prima che i bianconeri decidessero di virare con decisione su Milik – Depay ha calamitato l’interesse di diversi club in Premier League. La questione ingaggio chiaramente non può essere trascurata: l’attaccante Orange è legato ai catalani da un contratto in scadenza nel 2023, in virtù del quale percepisce 7 milioni di euro a stagione. Una proposta pluriennale con relativa spalmatura potrebbe far saltare il banco, in un flirt che però è ancora in fase embrionale. Staremo a vedere ciò che succederà.