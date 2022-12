Calciomercato Roma, Pinto non ne approfitta: colpo soffiato

Il calciomercato è fatto di attimi da cogliere e la Roma non è riuscita ad approfittarne: colpo soffiato a Pinto. Arriva la rivelazione

Gennaio è ormai dietro l’angolo e il calciomercato invernale diventerà protagonista al termine del Mondiale. In parte già lo è, visto che i movimenti di mercato tra i club sono già entrati nel vivo, ma fino all’apertura ufficiale della sessione i trasferimenti sono bloccati. La Roma come sappiamo bene non farà grandi investimenti, ma cercherà di rinforzare la rosa di Mourinho con la politica uno dentro e uno fuori.

Nel frattempo spunta oggi una rivelazione sulla scorsa sessione estiva di calciomercato della Roma. Nonostante il grande impegno e gli ottimi risultati con gli arrivi di Dybala, Belotti, Wijnaldum e tanti altri giocatori importanti, Tiago Pinto si sarebbe fatto sfuggire un’occasione. L’intervista svela la verità.

Calciomercato, Freuler rivela: “Con la Roma c’era qualcosa”

In estate la Roma ha messo a segno colpi importanti per migliorare la rosa di Mourinho, uno su tutti Paulo Dybala. Ma Tiago Pinto avrebbe, forse, potuto regalare un altro rinforzo di tutto rispetto allo ‘Special One’. Stiamo parlando di Remo Freuler, centrocampista che in estate ha lasciato l’Atalanta volando in Premier League, al Nottingham Forrest.

Con la Svizzera al Mondiale si è reso protagonista di un gol contro la Serbia fondamentale per passare il girone e approdare agli ottavi. Oggi, nell’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista svizzero ha svelato un retroscena con la Roma: “Forse sì, con loro c’è stato qualcosa, ma finché non metti nero su bianco nel calcio non esiste niente di concreto”. Dunque dalle parole del giocatore si intuisce che il passaggio alla Roma era possibile e forse vicino, ma poi tutto è sfumato.