Smentita ufficiale, l’annuncio tiene in corsa la Roma

Smentita ufficiale da parte dell’agente del calciatore: l’annuncio tiene in corsa la Roma per il difensore nel mirino di Tiago Pinto

La smentita ufficiale, arrivata direttamente dall’agente del calciatore, tiene in corsa la Roma che ha nel mirino il giocatore da diverso tempo. Ma non ci sarebbero solamente i giallorossi sulle sue tracce, ma si parla anche di altre squadre della Serie A, con Napoli, Inter e Milan, ma anche di diversi club della Premier League con in testa Arsenal e Tottenham.

In poche parole tutti vogliono il difensore del Bayer Leverkusen e della nazionale dell’Ecuador Hincapié. Ma al momento, almeno in maniera ufficiale, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, nessuno si è mosso. A confermare questo infatti ci ha pensato l’agente del calciatore, Manul Sierra, che ha risposto in questo modo alla domanda.

Smentita ufficiale, “nessuna offerta per Hincapié”

“L’Inter non mi ha chiamato. Il ragazzo ha un contratto con il Bayer e si trova molto bene lì. È vero che tutti parlano di lui e che si parla con molta gente, però non c’è nessuna offerta ufficiale”. Queste le parole dell’agente che di fatto tengono in corsa la Roma di Tiago Pinto e non solo. Il Bayer di Xabi Alonso comunque non sembra essere intenzionato a cederlo nella prossima finestra di mercato di gennaio, forte del fatto di un contratto ancora lungo nel tempo che scade nel 2026.

La richiesta sarebbe almeno di 25-30 milioni di euro, ma se ne dovrebbe riparlare in estate e non nell’immediato. Hincapié quindi rimane nel mirino dei giallorossi nonostante la folta e importante concorrenza.