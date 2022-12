Calciomercato Roma, un leone per Mourinho: Juventus anticipata

José Mourinho sogna un leone da acquistare a gennaio per la propria rosa: anticipo alla Juventus per accontentare lo ‘Special One’

Il Mondiale è una vetrina in vista del prossimo calciomercato invernale, questo ormai lo sappiamo bene. Proprio dal Qatar la Roma potrebbe pescare il suo prossimo acquisto che sembrerebbe aver stregato José Mourinho. Ovviamente, come sappiamo ormai da tempo, la società giallorossa non potrà fare nessuna pazzia di mercato per via dei paletti imposti dalla Uefa sul Fair Play Finanziario.

Però Tiago Pinto potrebbe avere la strategia giusta per esaudire il sogno di Mourinho in attacco. Prestito e poi colpo a parametro zero: Tiago Pinto è pronto ad anticipare la Juventus.

Calciomercato Roma, Mourinho sogna Depay: la strategia per anticipare la Juventus

Di talenti durante il Mondiale ne stiamo vedendo tanti, ma la Roma sembrerebbe aver soffermato il proprio mirino nell’Olanda. Ad attirare l’attenzione dei giallorossi, ma ovviamente non solo, sarebbe Memphis Depay. L’attaccante ‘Orange’, a segno nell’ottavo di finale contro gli USA, è da tempo con le valigie pronte per lasciare il Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Depay sarebbe il sogno di José Mourinho per l’attacco della Roma. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus dalla scorsa estate, ma Tiago Pinto avrebbe una strategia. Infatti la Roma potrebbe tentare di prendere Depay in prestito fino a giugno e poi acquistarlo a parametro zero. Secondo il quotidiano questo metodo non violerebbe nessuna normativa Fifa perché Depay è il procuratore di sé stesso. Tiago Pinto quindi si sarebbe già mosso per cercare di realizzare il sogno dello ‘Special One’ in attacco avviando i primi contatti.