Calciomercato Roma, la resa è ufficiale: non firma più

Calciomercato Roma, nuove conferme sul possibile colpaccio in Bundesliga. La concorrenza è agguerrita ed il tecnico lancia un nuovo messaggio

Il mese di gennaio vedrà la Roma tornare in campo dopo un’assenza di quasi due mesi. La lunga sosta per il Mondiale in Qatar ha stravolto il calendario stagionale delle squadre di club. La prossima settimana la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di José Mourinho, subito dopo la partenza per il ritiro nel sud del Portogallo. Ed il tecnico della squadra giallorossa guarda con speranza alle manovre di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma. Il dirigente portoghese insegue il colpaccio arretrato in Bundesliga.

Tiago Pinto ha già messo a segno il primo colpo della finestra di calciomercato invernale. A gennaio Ola Solbakken sarà un nuovo calciatore della squadra giallorossa, il norvegese arriva a parametro zero dal Bodo-Glimt. L’arrivo dell’esterno offensivo scandinavo ridisegna le uscite in attacco in casa Roma, spingendo nuovamente verso l’addio l’ex Genoa Eldor Shomurodov. Le manovre di Tiago Pinto scatenano un effetto domino in vista del mese di gennaio, ed il general manager potrebbe decidere di intervenire in tutte le zone di campo.

Calciomercato Roma, niente rinnovo per Ndicka: la conferma del tecnico

Tra i tanti profili accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto c’è Evan Ndicka. Difensore centrale francese, classe 1999, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il tecnico della squadra tedesca, Oliver Glasner, ha parlato della situazione legata ai propri giocatori in scadenza di contratto. L’allenatore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Frankfurter Rundschau, ed ha riservato un passaggio sul futuro del talento giapponese Kamada, in scadenza di contratto al pari del difensore francese. Alla domanda se Kamada sarà la prossima stella a lasciare dopo Kostic, Glasner non si nasconde: “Spero di no. Ma nel suo caso è diverso dai giocatori che hanno ancora un contratto a lungo termine. In questi casi decide il club, nel caso di Kamada o Evan Ndicka decidono i giocatori.” Parole che sanno di resa su un possibile rinnovo contrattuale per la coppia di calciatori che sta infiammando il futuro calciomercato invernale dalla Bundesliga.