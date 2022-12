Accordo trovato con Ronaldo: se lo prende l’ex Roma

Accordo trovato con Cristiano Ronaldo: il portoghese che ha chiuso il suo contratto con il Manchester United giocherà per l’ex Roma

Il quotidiano spagnolo Marca ha sganciato la bomba: Cristiano Ronaldo, che da poco ha chiuso il proprio contratto con il Manchester United, ha trovato squadra, alla modica cifra di 200 milioni di euro all’anno. Il portoghese, adesso impegnato al Mondiale con la sua Nazionale, dal prossimo 1 gennaio giocherà in Arabia Saudita, alla corte di un ex Roma, Rudi Garcia, quello che ha riportato la chiesa al centro del villaggio.

Sarà l’Al-Nassr il nuovo club dell’attaccante ex Real Madrid e Juventus. Un accordo già trovato e che avrà una durata di due stagioni e mezzo. Cifre clamorose: diciamo che dall’altra parte del Mondo sono stati abbastanza convincenti.

Accordo trovato con Ronaldo, va all’Al-Nassr

Tutto fatto quindi, e sembra anche la soluzione più logica visto quello che è stato offerto al portoghese per chiudere la carriera in Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo con questo suo ultimo contratto diventerà l’atleta più pagato al Mondo e ovviamente avrà anche il compito di promuovere il calcio saudita nel Mondo. Una questione di Stato – spiega ancora il quotidiano spagnolo – questo trasferimento. E dopo essere stato accostato a mezza Europa, CR7 ha deciso in maniera definitiva di lasciare il Vecchio Continente.

Magari anche da campione del Mondo, visto che la sua Nazionale, nonostante tutto, è anche una delle più importanti nella massima competizione che si ta svolgendo in Qatar: il Portogallo, infatti, è una squadra tosta, che ha giocatori di categoria superiore sotto il profilo tecnico, e che sembra anche avere quell’esperienza giusta per poter puntare ad arrivare in fondo. Sarebbe clamoroso anche questo.