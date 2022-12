Roma, il programma delle amichevoli in Portogallo e dove vederle

Roma, la squadra di Mourinho si ritroverà a Trigoria il prossimo 12 dicembre prima della partenza per il Portogallo. Il programma completo delle amichevoli

Dopo la tournée in Giappone, la Roma in questo momento è in vacanza anche se molti si stanno comunque allenando, probabilmente sotto indicazione dello staff di Mourinho, per non perdere del tutto la forma fisica. Manca meno di un meso al ritorno della Serie A per la squadra dello Special One, che si ritroverà a Trigoria il prossimo 12 dicembre prima di partire per l’Algarve, sede del ritiro invernale, il 15.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo in edicola questa mattina, si comincia a definire il quadro delle amichevoli che i giallorossi giocheranno nella casa del proprio allenatore. Dovrebbero essere tre gli impegni per Pellegrini e compagni.

Roma, ecco il programma delle amichevoli

Il 16 dicembre, il giorno dopo l’atterraggio, la Roma, alle 19, affronterà il Cadice, squadra penultime nel campionato spagnolo. A seguire, lunedì 19 dicembre sempre allo stesso orario, è in programma la sfida contro il Casa Pia, formazione che occupa la quinta posizione in Portogallo. Infine, il 22 dicembre, prima del rientro a Roma, la truppa dello Special One affronterà gli olandesi dell’RKC Waalwijk, decimo in Eredivisie.

Tutte e tre le partite in questione dovrebbero avere anche una copertura televisiva per permettere ai tifosi giallorossi di seguire l’avvicinamento al ritorno del campionato. Sì, dovrebbe essere Dazn a mandare, in diretta, gli ultimi impegni prima del ritorno della Serie A, il prossimo 4 gennaio, all’Olimpico contro il Bologna di Thiago Motta.