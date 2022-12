Calciomercato Roma, ufficiale: grave infortunio e rinforzo immediato

Calciomercato Roma, l’infortunio è grave e ormai è scontato l’intervento chirurgico: vogliono il rinforzo immediato per rimanere affrontare la stagione

La notizia era nell’aria: non c’è ancora l’ufficialità della cosa, ma essendo stata riportata dal Telegraph, uno dei più autorevoli tabloid britannici, serve veramente a poco cercare di nascondere quello che ormai sembra una cosa certa. Il problema è più grave del previsto e dovrà operarsi Gabriel Jesus, l’attaccante dell’Arsenal che si è fatto male al Mondiale. Il ginocchio del giocatore dovrà finire sotto i ferri ed è per questo che Arteta a gennaio chiederà uno sforzo alla società per avere un rinforzo sulla prima linea.

Anche perché i Gunners guidano il campionato e per rimanere davanti a tutti fino alla fine della stagione non possono sbagliare nulla: la prima squadra inseguitrice, d’altronde, si chiama Manchester City.

Calciomercato Roma, l’Arsenal sonda Abraham

Non è detto che il club di Premier League non possa guardare in casa Roma: Tammy Abraham infatti non solo potrebbe essere un obiettivo per la prossima estate, ma potrebbe diventare un profilo da seguire – e da prendere – nella sessione invernale del calciomercato. Come tutti sappiamo il Chelsea ha un diritto di recompra che potrebbe sfruttare la prossima estate per 80 milioni di euro, una cifra che i Blues non sembrano disposti a mettere sul piatto e questo non fa altro che aumentare le possibilità per gli altri club che vorrebbero riportare in Premier League Abraham

Sul possibile interesse dei Gunners comunque non ci sono dubbi, visto che più volte nell’ultimo periodo ve ne abbiamo parlato. Ma l’evidenza era per giugno, e non per gennaio. Ma lo stop di Gabriel Jesus potrebbe far scattare l’assalto immediato.