“Spaccatura” Roma-Mourinho: “Vuole andare via”

Roma, il futuro di José Mourinho potrebbe riservare delle sorprese: la rivelazione in radio che alimenta i dubbi.

La Roma ha chiuso il proprio 2022 in chiaroscuro. Il pareggio contro il Torino, maturato dopo il punto dal sapore di beffa conquistato sul campo del Sassuolo e dalla sconfitta nel derby, ha frenato il cammino degli uomini di Mourinho.

La sosta per le Nazionali potrebbe essersi rivelata importante per ricaricare le pile in casa giallorossa, e prepararsi al meglio per un filotto di partite che vedranno Abraham e compagni impegnati ogni tre giorni. Servirà una scossa importante sotto questo punto di vista. Non solo dal punto di vista dei risultati – la Roma occupa comunque il settimo posto in classifica, a tre lunghezze di distanza dalla zona Champions – ma anche e soprattutto dal profilo del gioco. L’assenza di Dybala e il lungo stop di Wijnaldum hanno privato lo Special One di due pedine di fondamentale importanza per il proprio scacchiere tattico.

Calciomercato, ribaltone immediato Mourinho: “Via dalla Roma”

Ma quale sarà il futuro del tecnico lusitano? Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, Mou ha finora sempre rispedito al mittente le varie proposte ricevute. Anche nei mesi scorsi si vociferava di un possibile interessamento del Newcastle, con l’allenatore lusitano che non ha avuto alcuna remora nel rifiutare le avances dei Magpies. Tuttavia, secondo quanto riferito da Massimo Brambati – intervenuto nel corso della diretta TMW Radio – il futuro dello Special One potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Ecco quanto riferito da Brambati: “Mi hanno detto degli addetti ai lavori che tra i Friedkin e Mourinho sia calato il gelo. Si sarebbe creata una certa distanza, con Mou che non vede l’ora di chiudere questa parentesi della sua carriera. Penso che le ultime uscite stagionali abbiano tutti gli ingredienti per certificare la spaccatura. Ci sono dei calciatori che giocano per essere mandati via, ma anche degli allenatori che si muovono per andare via.”