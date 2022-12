A poco meno di un mese dalla ripresa del campionato, il general manager Tiago Pinto sta studiando le soluzioni migliori per accontentare le richieste di rinforzi dell’allenatore José Mourinho. Per farlo dovrà prima vendere: la cessione anticipata di Kluivert al Valencia insieme a un’eventuale monetizzazione dell’addio di Karsdorp potrebbero permettere alla Roma di aprire le porte ad altri rinforzi. E si profila una doppietta in Liga…

