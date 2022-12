Decreto “Salva Calcio”, Renzi risponde a Lotito: “È immorale, una vergogna”

Decreto Salva Calcio, Renzi risponde a Lotito durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Ecco le parole del senatore

Ospite illustre, questa sera, alla diretta Twitch di calciomercato.it inonda su TVPLAY. Infatti è intervenuto il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, già sindaco di Firenze e anche Presidente del Consiglio, che ha fatto un quadro di quello che è il momento del calcio italiano. Ha spaziato dagli stadi alla situazione che ha interessato la Juventus. Ma andiamo a vedere quello che Renzi ha detto sui vari temi trattati.

Intanto una prima parte del suo intervento è stato sul decreto Salva Calcio. Renzi senza troppi giri di parole, ha chiaramente detto che voterà contro: “Le società devono imparare a gestire i bilanci e sicuramente non si può continuare, quando c’è un problema, a battere cassa allo Stato. Giudicano demagogico chi dice gestitevi i vostri soldi – ha detto ancora Renzi – ma perché un giocatore preferisce la Premier al campionato italiano? Perché c’è gente come Lotito, che mi ha detto che sono in conflitto d’interessi perché tifo Fiorentina, che appena c’è un problema va in Parlamento a farsi fare l’emendamento“. In questo ragionamento Renzi la pensa come Feltri. Poi aggiunge: “Immorale ed è anche una vergogna che si deve arrivare al punto di rateizzare i soldi alle squadre di A”.

Decreto Salva Calcio, le parole di Renzi

Sulla questione Juventus, Renzi, ha detto: “La verità è che io sono un antijuventino viscerale, ma sono anche un garantista e il processo si farà nelle sedi opportune. Ho l’impressione che potrebbe non limitarsi alla Juventus, quindi grande prudenza sotto questo punto di vista. Cerco di fidarmi sia della giustizia ordinaria che di quella sportiva” ha sottolineato.

Tiene banco anche la questione stadi, con diversi club – tra i quali la Roma – che ne vorrebbero costruire uno di proprietà: “Dico una cosa contro Firenze. Io sono contrario a fare uno stadio coi soldi del PNRR, per me è una vergogna. Io amo il calcio, ma la Fiorentina deve fare lo stadio con i soldi del club, sbaglio? Poi vinca il migliore”.